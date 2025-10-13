DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagvormittag im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 55,80 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 09:07 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 55,90 EUR. Bei 55,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.638 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 0,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,87 EUR aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
