DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH steigt am Montagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 55,70 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 55,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 56,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.867 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 1,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,87 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.

