DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 55,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:04 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 55,20 EUR ab. Bei 55,20 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 55,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.375 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 35,87 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
