DAX24.123 -0,2%Est505.603 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
DWS Group GmbH im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Verlusten

16.10.25 09:22 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 55,20 EUR.

Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Um 09:04 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 55,20 EUR ab. Bei 55,20 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 55,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.375 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 35,87 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

