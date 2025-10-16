DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 54,55 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 54,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,55 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.916 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,11 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen