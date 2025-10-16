DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 54,55 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 54,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,55 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.916 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,11 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

