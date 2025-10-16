DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Kursentwicklung

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Nachmittag Verluste

16.10.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 54,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,40 EUR 0,35 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 54,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,55 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.916 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,11 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

