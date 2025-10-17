DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag tiefrot
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 51,70 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 5,1 Prozent auf 51,70 EUR. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.474 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 56,35 EUR markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 8,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,87 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
