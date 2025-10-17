DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 52,25 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 52,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.647 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 7,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 32,25 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,87 EUR.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
