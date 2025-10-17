DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Freitagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 52,60 EUR ab.
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 52,60 EUR. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,60 EUR. Mit einem Wert von 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 6.849 Stück.
Bei einem Wert von 56,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 7,13 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 32,70 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,82 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,87 EUR angegeben.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
