DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag gefragt
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,85 EUR.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 51,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,50 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 18.621 Aktien.
Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 31,73 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
