Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Aktienentwicklung

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag gefragt

17.09.25 16:13 Uhr

17.09.25 16:13 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,85 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 51,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,50 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 18.621 Aktien.

Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 31,73 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

