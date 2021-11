Ein Wechsel in der BVB-Startelf gegen Amsterdam

DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Trainer (BVB (Borussia Dortmund)) Marco Rose verzichtet für das zweite Duell in der Champions League mit Ajax Amsterdam auf eine umfangreiche Rotation. Die Dortmunder Startelf für die Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den niederländischen Meister bleibt im Vergleich zum 2:0 im Bundesliga-Spiel vier Tage zuvor gegen Köln bis auf eine Position unverändert. Für Marin Pongracic spielt Steffen Tigges von Beginn an.

Der BVB will nach dem deutlichen 0:4 vor zwei Wochen beim Tabellenführer der Gruppe C aus Amsterdam eine positive Reaktion zeigen und den zweiten Platz festigen./bue/DP/he