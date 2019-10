Credit Suisse senkt Ziel für Boeing auf 416 Dollar

Angesichts eines weiter unsicheren amerikanisch-chinesischen Handelsabkommens, der weltweit nachlassenden Konjunkturdynamik und zunehmender Pleiten von Fluggesellschaften sowie der unternehmenseigenen Probleme insbesondere mit der Baureihe 737 sollte die Aktie von Boeing niedriger bewertet werden, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings spreche das starke Auftragsbuch für die Aktie.

Boeing-Aktien notieren im US-Handel am Donnerstag zuletzt 0,71 Prozent im Minus bei 372,28 US-Dollar.

