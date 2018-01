Gewinnwarnung: BAUER-Aktien brechen zweistellig ein

Die Anteilsscheine der BAUER AG verzeichnen im Dienstagshandel einen zweistelligen Kurseinbruch. Nach Handelsende am Vortag hatte das Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung eine Korrektur der Konzernprognose veröffentlicht.

Ergebnisprognose nicht haltbar

Wie das Unternehmen nachbörslich mitteilte, muss die für das Gesamtjahr 2017 gegebene Ergebnisprognose aufgrund eines unerwarteten Ausgangs eines langjährigen Schiedsgerichtsverfahrens reduziert werden. Das Schiedsgerichtsverfahren bezog sich auf ein Projekt in Hongkong, bei dem ein verbundenes Unternehmen der BAUER Gruppe in den Jahren 2011 und 2012 große Baumaßnahmen zur Errichtung eines unterirdischen Bahnhofs durchgeführt hatte, so der Wortlaut der Mitteilung. Durch das nun gefällte Urteil erwarte der Vorstand, dass Vergütungsansprüche dieses verbundenen Unternehmens in der Bilanz in einerGrößenordnung von etwas über 20 Mio. EUR wertberichtigt werden müssen.

Aufgrund dieses unerwarteten Effekts wird die BAUER Gruppe ihre Ergebnisprognose für den Konzern für das Gesamtjahr 2017 nicht mehr erreichen können und erwartet aus heutiger Sicht nun ein EBIT von etwa 65 Mio. EUR sowie ein Ergebnis nach Steuern, das sich knapp im positiven Bereich bewegen sollte. Bisher war ein EBIT von etwa 75 Mio. EUR und ein Ergebnis nach Steuern von etwa 23 bis 28 Mio. EUR erwartet worden. Die Prognose für die Gesamtkonzernleistung von etwa 1,8 Mrd. EUR bleibe unverändert, so der Konzern weiter.

Einmaliger Effekt

Da es sich hierbei um einen einmaligen Sondereffekt handelt, werde daraus kein Einfluss auf die Ertragskraft der Zukunft abgeleitet. Aus operativer Sicht sei das Geschäftsjahr 2017 deutlich positiver als in den Vorjahren ausgefallen auch der Auftragsbestand für die Zukunft befände sich auf sehr gutem Niveau.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht die BAUER AG am 12. April 2018.

