Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 200,69 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 200,69 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,87 USD. Die Electronic Arts-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,40 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,53 USD. Zuletzt wechselten 43.726 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 1,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 74,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD. Analysten bewerten die Electronic Arts-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,78 Prozent zurück. Hier wurden 1,85 Mrd. USD gegenüber 2,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht