Electronic Arts Aktie
Marktkap. 41,25 Mrd. EURKGV 34,04 Div. Rendite 0,53%
WKN 878372
ISIN US2855121099
Symbol EA
Electronic Arts Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Electronic Arts auf das Übernahmeangebot von 210 US-Dollar angehoben, die Papiere des Spielesoftware-Anbieters aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst James Heaney riet den Anlegern am Montagabend, sich auf das Geschäft einzulassen. Den weiteren Weg alleine zu gehen, wäre zunehmend riskant. Der Experte sieht weder größere Hindernisse für die Kaufofferte von Investoren noch eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit für ein Gegenangebot. Die Bewertung des Deals entspreche etwa der bei der Übernahme von Activision Blizzard im Jahr 2022. Die Konkurrenten Take 2 Interactive und Roblox seien zwar teurer, aber an der Börse inzwischen zunehmend rare Anlagemöglichkeiten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Electronic Arts Hold
|Unternehmen:
Electronic Arts Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 202,05
|Abst. Kursziel*:
3,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 202,00
|Abst. Kursziel aktuell:
3,96%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 210,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
