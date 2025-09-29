DAX 23.745 +0,0%ESt50 5.507 +0,1%Top 10 Crypto 15,49 -2,6%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 97.071 -0,4%Euro 1,1739 +0,1%Öl 67,59 -0,1%Gold 3.867 +0,9%
Electronic Arts Aktie

172,96 EUR +0,80 EUR +0,46 %
202,00 USD -0,09 USD -0,04 %
Marktkap. 41,25 Mrd. EUR

KGV 34,04 Div. Rendite 0,53%
WKN 878372

ISIN US2855121099

Symbol EA

Jefferies & Company Inc.

Electronic Arts Hold

08:01 Uhr
Electronic Arts Hold
Electronic Arts Inc.
172,96 EUR 0,80 EUR 0,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Electronic Arts auf das Übernahmeangebot von 210 US-Dollar angehoben, die Papiere des Spielesoftware-Anbieters aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst James Heaney riet den Anlegern am Montagabend, sich auf das Geschäft einzulassen. Den weiteren Weg alleine zu gehen, wäre zunehmend riskant. Der Experte sieht weder größere Hindernisse für die Kaufofferte von Investoren noch eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit für ein Gegenangebot. Die Bewertung des Deals entspreche etwa der bei der Übernahme von Activision Blizzard im Jahr 2022. Die Konkurrenten Take 2 Interactive und Roblox seien zwar teurer, aber an der Börse inzwischen zunehmend rare Anlagemöglichkeiten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Electronic Arts Hold

Unternehmen:
Electronic Arts Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 202,05		 Abst. Kursziel*:
3,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 202,00		 Abst. Kursziel aktuell:
3,96%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 210,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Electronic Arts Inc.

08:01 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.19 Electronic Arts Buy Needham & Company, LLC
31.07.19 Electronic Arts Outperform Cowen and Company, LLC
02.07.19 Electronic Arts Outperform BMO Capital Markets
08.05.19 Electronic Arts Buy The Benchmark Company
mehr Analysen

