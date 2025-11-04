Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 200,05 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 200,05 USD. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 200,16 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 199,85 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 79.902 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Mit einem Zuwachs von 1,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,40 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,920 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,78 Prozent auf 1,85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Am 02.02.2027 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,56 USD je Aktie.

