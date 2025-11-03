Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagabend nahezu unbewegt

Electronic Arts im Blick

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 199,92 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 199,92 USD. Die Electronic Arts-Aktie zog in der Spitze bis auf 200,14 USD an. Die Abwärtsbewegung der Electronic Arts-Aktie ging bis auf 199,80 USD. Bei 200,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 237.520 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,92 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 42,37 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,85 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 02.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,56 USD im Jahr 2026 aus.

