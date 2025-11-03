Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag stabil
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 199,90 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 199,90 USD. Bei 200,14 USD erreichte die Electronic Arts-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 199,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 94.399 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,36 Prozent.
Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,00 USD.
Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,85 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Electronic Arts-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient
Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.2019
|Electronic Arts Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.2017
|Electronic Arts Neutral
|BTIG Research
|01.02.2017
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|02.11.2016
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen