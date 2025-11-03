Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag stabil

Electronic Arts im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 199,90 USD.

Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 199,90 USD. Bei 200,14 USD erreichte die Electronic Arts-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 199,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 94.399 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,36 Prozent.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,85 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

