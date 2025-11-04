DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.367 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagabend stärker

04.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagabend stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 200,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,00 EUR -1,44 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 200,34 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,63 USD. Bei 200,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 198.678 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,920 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Electronic Arts-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,85 Mrd. USD.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen