Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Electronic Arts zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 200,32 USD.
Um 20:07 Uhr ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 200,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 290.000 Stück.
Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 42,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
