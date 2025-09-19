Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 171,90 USD ab.
Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 171,90 USD ab. Bei 171,81 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 173,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 46.398 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,97 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD.
Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.
Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,26 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
