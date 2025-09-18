Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 174,26 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 174,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Electronic Arts-Aktie bei 174,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 768.237 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 180,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 USD je Electronic Arts-Aktie.

Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. USD gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2030 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 14,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

