Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Montagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Electronic Arts. Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 172,54 USD.

Die Electronic Arts-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 172,54 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 171,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,69 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 326.167 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 4,85 Prozent zulegen. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 33,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie.

