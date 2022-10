Ungeklärte Umstände: Bleibt Tesla Semi-Prototyp mitten auf Straße liegen?

• Unfall mit einem Tesla Semi wirft Fragen auf• Produktionsstart in Sichtweite• Erste Auslieferung im Dezember geplant

Im Netz wird heftig über den angeblich verunfallten Tesla Semi spekuliert, bei dem eine Autobahnauffahrt zeitweise blockiert war: Technische Probleme des LKW-Prototypen werden vielfach als Ursache für eine Panne vermutet, aber auch eine Kollision kann nicht ausgeschlossen werden.

Tatsächlich identifiziert der Filmer in seinem Video den Tesla sehr früh und fährt zielstrebig auf den Unfall zu. Er verlässt sogar die Autobahn, um sich den Zwischenfall genauer anschauen zu können, noch bevor der Betrachter etwas erkennen kann. Kollisionsschäden sind keine zu erkennen, allerdings ein Tesla-Servicefahrzeug und ein "ratlos" wirkender Polizist - was eher für eine Panne des Tesla-Prototypen spricht. Die tatsächlichen Umstände allerdings konnten bislang nicht näher geklärt werden

Auslieferung erster Semi-LKWs noch in diesem Jahr

Via Twitter kündigte der Tesla-Chef Elon Musk kürzlich an, man wolle noch im Dezember 2022 mit der Auslieferung des Tesla Semi beginnen - ohne jedoch genaue Stückzahlen zu nennen.

Tesla Semi deliveries are scheduled to begin in December 2022 pic.twitter.com/vCgifQ0HED - Tesla (@Tesla) October 19, 2022

Zuvor war darüber spekuliert worden, ob die Markteinführung des Elektro-LKW noch weiter nach hinten geschoben werde, da bei Tesla, nach verschiedenen Meldungen, die Erhöhung der Produktionszahlen der Elektroautos im Vordergrund stand.

Die Einführung eines Elektro-Sattelschleppers wurde bereits für das Jahr 2019 angekündigt und nun, fünf Jahre nach der Ankündigung 2017, wird das neue Fahrzeug immer häufiger auf amerikanischen Straßen gesichtet, wie INSIDEEVs berichtet.

Gebaut werden die Prototypen derzeit in einem Batteriewerk in Nevada, im nächsten Jahr dann soll die Produktion in Texas beginnen. Laut dpa-AFX ist geplant, die ersten Exemplare des futuristischen Elektro-LKWs am 1. Dezember an Pepsi auszuliefern, sie sollen über eine Reichweite von 800 Kilometern verfügen.

Auch die Logistiker DHL, FedEx und UPS sowie die Supermarktkette Walmart seien laut Pressemeldung am Semi interessiert, der mit günstigeren Betriebskosten (preiswerter Strom im Schnelladesystem sowie einfache Wartung) gegenüber herkömmlichen Diesel-LKWs punkten will.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexis Georgeson / Tesla Motors, Katherine Welles / Shutterstock.com