Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly legt am Montagabend zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 895,37 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 896,01 USD. Bei 866,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 329.867 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 935,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 4,43 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Am 30.10.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 6,21 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,60 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 23,25 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht