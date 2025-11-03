Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 878,13 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 885,00 USD. Bei 866,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.927 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (935,06 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. 6,48 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 28,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,92 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 17,60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 53,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 23,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

