Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly reagiert am Freitagabend positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 866,38 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 866,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 869,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 840,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 455.603 Eli Lilly-Aktien.

Bei 935,06 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 7,93 Prozent zulegen. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 38,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,86 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,70 USD je Aktie belaufen.

