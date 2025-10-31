DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursentwicklung im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly reagiert am Freitagabend positiv

31.10.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly reagiert am Freitagabend positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 866,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
749,50 EUR 21,60 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 866,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 869,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 840,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 455.603 Eli Lilly-Aktien.

Bei 935,06 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 7,93 Prozent zulegen. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 38,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,86 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen