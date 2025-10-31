Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag auf grünem Terrain

Eli Lilly im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 845,95 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 845,95 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 850,29 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 840,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 159.455 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 935,06 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 10,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,86 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 994,00 USD aus.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

