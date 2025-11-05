DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Aktie im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

05.11.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 935,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
820,00 EUR 35,80 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 935,48 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 935,71 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 910,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 201.537 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 935,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,02 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 33,30 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,92 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17,60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,44 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 23,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

