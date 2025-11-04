DAX23.938 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,19 -0,1%Nas23.551 -1,2%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,56 -0,4%Gold3.968 -0,8%
So bewegt sich Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Dienstagnachmittag ab

04.11.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 891,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
790,00 EUR 14,20 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 891,92 USD. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 884,60 USD ab. Bei 889,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.241 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 935,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,92 USD je Eli Lilly-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 23,37 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

