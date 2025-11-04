Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Dienstagnachmittag ab
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 891,92 USD.
Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 891,92 USD. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 884,60 USD ab. Bei 889,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.241 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 935,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,92 USD je Eli Lilly-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 23,37 USD je Eli Lilly-Aktie.
Eli Lilly-Aktie in Grün: Werk in den Niederlanden geplant - Zweites Alzheimer-Medikament in Deutschland erhältlich
Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
