So bewegt sich Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend stärker

04.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend stärker

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 899,17 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
786,50 EUR 10,70 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 899,17 USD. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 915,13 USD. Bei 889,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 428.232 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 935,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 3,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,92 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,87 Prozent auf 17,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,37 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

