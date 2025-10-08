DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Kurs der Eli Lilly

08.10.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 850,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
734,30 EUR 10,00 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 850,26 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 856,00 USD. Bei 850,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 168.062 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 936,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 9,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 36,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,87 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umsetzen können.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

