Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 851,64 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 860,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 851,69 USD. Bisher wurden heute 153.487 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 936,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 10,01 Prozent zulegen. Bei 624,00 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.
Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,82 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.
