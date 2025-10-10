Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Blick auf Eli Lilly-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 856,59 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 856,59 USD. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 859,64 USD. Mit einem Wert von 858,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 59.807 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 936,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 27,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,87 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent auf 15,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,81 USD je Eli Lilly-Aktie.

