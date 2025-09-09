Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 750,82 USD.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 750,82 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 754,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 744,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 67.077 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 939,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 20,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,89 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,87 USD. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,77 USD je Aktie aus.

