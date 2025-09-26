SMI aktuell: SMI am Montagmittag auf grünem Terrain

SIX-Handel im Fokus

Der SMI zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Am Montag legt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,38 Prozent auf 11.975,29 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,376 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,325 Prozent auf 11.968,52 Punkte an der Kurstafel, nach 11.929,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.007,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11.958,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wurde der SMI mit 12.187,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der SMI 11.980,38 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, stand der SMI bei 12.234,05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 3,02 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13.199,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 1,63 Prozent auf 177,35 CHF), Swiss Life (+ 1,07 Prozent auf 851,80 CHF), Swiss Re (+ 1,07 Prozent auf 146,95 CHF), Geberit (+ 1,06 Prozent auf 591,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,92 Prozent auf 57,24 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sonova (-0,77 Prozent auf 219,00 CHF), Roche (-0,16 Prozent auf 253,10 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 98,27 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 152,90 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 581,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 766.065 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 216,177 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,91 zu Buche schlagen. Zurich Insurance lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,18 Prozent.

Redaktion finanzen.net