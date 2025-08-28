DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.538 -0,2%Nas21.459 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
So bewegt sich Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Freitagabend nach

29.08.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Freitagabend nach

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 729,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
625,60 EUR -6,80 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Eli Lilly befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 729,01 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 729,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 733,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.332 Eli Lilly-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 969,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 24,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 14,40 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,87 USD je Eli Lilly-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 22,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

