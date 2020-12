Elon Musk nimmt Axel Springer Award entgegen

BERLIN (dpa-AFX) - Tesla-Chef Elon Musk wird am Dienstag den diesjährigen Axel Springer (Axel Springer SE) Award entgegennehmen. Der 49-jährige Starunternehmer kommt dafür nach Berlin.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla baut eine Fabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin. Tesla will dort vom kommenden Sommer an bis zu 500 000 Elektroautos pro Jahr mit rund 12 000 Mitarbeitern bauen. Musk plant dort auch die Fertigung von Batterien. Zuletzt stellte er in Aussicht, dass es die weltgrößte Batteriefabrik werden soll.

Der undotierte Preis des Springer-Konzerns ("Bild", "Welt") wird zum fünften Mal verliehen. Damit werden jährlich Personen gewürdigt, die laut Springer in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Frühere Preisträger waren Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Web-Pionier Tim Berners-Lee, Amazon-Gründer Jeff Bezos und die Wirtschaftswissenschaftlerin und Kritikerin von Online-Plattformen Shoshana Zuboff./so/DP/jha