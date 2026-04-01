Emittentin der nächsten Generation

Maverix Securities AG ist eines der führenden Schweizer Emittenten im Markt für ETPs und Strukturierte Produkte. Mit Standorten in Zürich, Genf, Lugano und Bern sowie international in Singapur und Paris bieten wir seit 2008 unsere Dienstleistungen und Lösungen professionellen Vermögensverwaltern, Banken, institutionellen Investoren und Privatanlegern an. Unser einzigartiger Investmentansatz kombiniert modernste Technologie, umfassende Erfahrung und unermüdliche Kreativität.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch