Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

Wertpapiergeschäft

Die BMW-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Sein Engagement in BMW ausgebaut, hat am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich auf 6.466 BMW-Aktien. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 46,94 Mrd. Euro. 560.571.776 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

