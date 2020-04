Zalando-Aktie in Grün: Zalando kündigt Millionen-Sparpaket an

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,70 EUR

1,46% Charts

News

Analysen

Eingespart werden sollen im laufenden Jahr insgesamt 350 Millionen Euro, sagte eine Unternehmenssprecherin und bestätigte damit einen Bericht im Online-Wirtschaftsmagazin Business Insider.

Europas größter Online-Fashion-Marktplatz habe "Maßnahmen ergriffen, um unser Geschäft, unsere Ausgaben und Investitionen sowie unsere Finanzplanung für das Jahr an die neuen Gegebenheiten anzupassen", so die Sprecherin. "Wir rechnen mit Einsparungen in den Bereichen Marketing, Gemeinkosten sowie durch reduzierte Investitionsausgaben." Ziel sei es, Entlassungen zu vermeiden. Durch die Maßnahmen hofft Zalando, gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen.

Nicht bestätigen wollte die Sprecherin, dass die geplanten Einsparungen unter anderem durch Gehaltsverzicht finanziert werden sollen, wie Business Insider schreibt. Der Vorstand werde auf 25 Prozent seiner Vergütung verzichten, die zweite Managementstufe auf 15 Prozent, schreibt das Magazin. Geplante Gehaltserhöhungen sollen auf Januar 2021 verschoben werden.

Ende März hatte Zalando die Prognose für 2020 zurückgezogen, welche noch keine mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das eigene Geschäft beinhaltete. Der Konzern werde im ersten Quartal bei Ergebnis, Umsatzwachstum und Bruttowarenvolumen deutlich unter den Schätzungen der Analysten landen, teilte die Zalando SE mit. Die Konsumenten hätten infolge der europaweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weniger ausgegeben. Das bereinigte EBITDA werde durch das geringere Umsatzwachstum sowie durch Sonderabschreibungen auf den Warenbestand als Folge der revidierten Umsatzerwartung für die laufende Saison belastet. Eine neue Prognose werde abgegeben, sobald die Folgen der Pandemie verlässlicher eingeschätzt werden können.

Zalando wird am Donnerstag in einem Trading Statement über die aktuelle Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichten.

Im XETRA-Handel konnte die Zalando-Aktie am Donnerstag letztlich einen Zuwachs von 3,72 Prozent auf 39,91 Euro verzeichnen.

DJG/uxd/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images