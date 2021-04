EON SE-Aktie aktuell: EON SE mit grünen Vorzeichen

Die EON SE-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 9,96 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.107 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 9,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,92 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 77.196 Aktien.

Bei 10,81 EUR erreichte der Titel am 22.07.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.03.2021 bei 8,28 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,71 EUR an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,885 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die E.ON SE ist eines der weltweit größten privaten Energieunternehmen. Der Konzern konzentriert sich vornehmlich auf die Bereiche Energienetze und Kundenlösungen. Im Geschäftsfeld Energienetze werden die Verteilnetze für Strom und Gas und die damit verbundenen Aktivitäten zusammengefasst. Zu den Hauptaufgaben in diesem Geschäftsfeld gehören der sichere Betrieb der Strom- und Gasnetze, die Durchführung aller erforderlichen Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sowie die Erweiterung der Strom- und Gasnetze, oft im Zusammenhang mit der Realisierung von Kundenanschlüssen. Im Feld Kundenlösungen richtet sich E.ON an Privatkunden sowie mittelständische und große Unternehmen und bietet dabei Produkte und Dienstleistungen, u.a. zur Steigerung der Energieeffizienz. Seit 2016 erfuhr der Konzern einige Umstrukturierungen: Das ehemalige Kerngeschäft der konventionellen Ennergieerzeugung wurde abgespalten und in einem eigenen Unternehmen, Uniper, an der Börse platziert. Bei der Übernahme von innogy im Juni 2020 gingen die Verteilnetze des Versorgers an E.ON über; im Tausch dafür erhält der Konkurrent RWE, Haupt-Anteilseigner an der innogy, das ehemalige Geschäft um Erneuerbare Energien der E.ON.

