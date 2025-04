EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,02 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,02 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 14,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.288.209 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.04.2025 markierte das Papier bei 14,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,54 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,572 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 26.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,44 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,84 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

