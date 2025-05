EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 15,34 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,34 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.615.020 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,54 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 1,30 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 31,95 Prozent sinken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 26.02.2025. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

