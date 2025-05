EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Vormittag

EON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 15,33 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 15,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 489.919 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,54 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,04 EUR angegeben.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,44 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,84 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

