EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,82 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 12,82 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,82 EUR an. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,79 EUR ein. Bei 12,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 45.058 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 5,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 18,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,74 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,82 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

