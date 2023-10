EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 11,14 EUR.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,14 EUR ab. Bei 11,09 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 863.371 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 52,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,25 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

