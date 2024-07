EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.924 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 17,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,554 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte EON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

