EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 13,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 13,16 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 13,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 664.425 Stück.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,43 Prozent. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,74 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,82 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

So schätzen die Analysten die EON SE-Aktie im August 2024 ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück