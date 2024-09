Blick auf EON SE-Kurs

EON SE Aktie News: EON SE zieht am Nachmittag an

05.09.24 16:09 Uhr

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 13,22 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 13,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 13,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.592.777 EON SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,07 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,552 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR. Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025. Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie EON SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc. So schätzen die Analysten die EON SE-Aktie im August 2024 ein Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück

