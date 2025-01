EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,53 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,53 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,57 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 166.961 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 16,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 11,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 4,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,21 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.11.2024. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Mit einem Umsatz von 16,76 Mrd. EUR, gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,73 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von EON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

