EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,70 EUR zu.

Das Papier von EON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,70 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,69 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 114.880 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,69 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,83 Prozent wieder erreichen.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Am 14.08.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

